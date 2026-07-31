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18:43, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев прокомментировал снос дома Задорнова в Латвии

Блогер Артемий Лебедев назвал снесенный дом Задорнова в Латвии сараем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новости о том, что в Латвии снесли дом сатирика Михаила Задорнова. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«У Задорнова в Юрмале был какой-то сарай, который он купил в 1990-м году, и его не грех было снести. Построили что-то более приличное и пригодное для жизни», — заявил дизайнер.

Ранее в июле стало известно, что новые собственники снесли дом Задорнова в Юрмале, построив на его месте двухэтажный коттедж. Сообщалось, что участок с домом сатирика был выставлен на продажу и куплен в 2020 году. Новые владельцы согласовывали снос здания с местной городской думой и Национальным управлением культурного наследия Латвии.

До этого сообщалось, что участникам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже.

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