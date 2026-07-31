Врач раскрыла два увеличивающих полезность кофе нюанса

Врач Павлова: Чтобы кофе не вредил здоровью, нельзя пить больше четырех чашек в день

Чтобы кофе не вредил здоровью, а только улучшал самочувствие, надо соблюдать два простых правила при его употреблении, считает эндокринолог Зухра Павлова. Важные нюансы, увеличивающие полезность этого напитка, она раскрыла в своем Telegram-канале.

Прежде всего врач рекомендовала соблюдать меру. Она уточнила, что нельзя пить больше четырех чашек в день. «Большинство исследований показывают, что польза для сердечно-сосудистой и нервной систем заканчивается именно на этой отметке», — отметила Павлова.

Также доктор призвала не забывать, что полезен исключительно черный кофе. По ее словам, сахар, сиропы, мед и другие добавки превращают напиток в калорийный десерт, который может спровоцировать ожирение печени.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг несколько популярных страшилок о кофе, которые можно встретить в сети. Одним из мифов врач назвал утверждение о том, что этот напиток провоцирует инсулинорезистентность. По словам Бурлакова, в действительности кофе снижает риск развития диабета второго типа, что подтверждено результатами различных анализов и исследований.