Расправившийся с россиянкой в Сербии мужчина попал на видео

Mash опубликовал видео с расправившимся с россиянкой в Сербии мужчиной

Гражданин Турции, расправившийся с россиянкой в Сербии, попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На размещенных в сети кадрах мужчина тащит чемодан с телом 27-летней петербурженки Людмилы. По данным издания, накануне пара заходила в дом в пригороде Белграда, держась за руки. Оба события попали на записи с камер видеонаблюдения перед подъездом.

После скрытия улик турок попытался покинуть Сербию, но его задержали пограничники. Останки россиянки нашли возле канала Визель на севере Белграда.

Людмила прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Накануне своей кончины девушка собиралась пойти в ночной клуб.

