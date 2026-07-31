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20:41, 31 июля 2026 (обновлено: 20:48, 31 июля 2026)Путешествия

Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео

Эвакуация десятков туристов с охваченного лесными пожарами острова Европы попала на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Рыбаки эвакуировали десятки испуганных туристов с охваченного огнем острова Крит (Греция) и попали на видео. Кадрами делится газета The Sun.

Уточняется, что около 30 человек оказались заблокированы между морем и огнем на пляже в Агиос-Павлос на южном побережье острова Европы. На видео попали два момента спасения. На первом лодка моряков подошла почти вплотную к берегу. На кадрах можно увидеть, как люди ожидают своей очереди, чтобы сесть в моторную лодку.

На втором видео заметно, что небо почернело от дыма. Это ухудшило видимость в море, но лодка с рыбаками продолжила двигаться к берегу. По словам рыбака Никоса Маттхайакиса, администрация порта попросила его и коллег присоединиться к эвакуации. «Мы тоже выполнили свой долг. Меня попросили о помощи, и я щедро ее оказал. Я поехал на своей рыбацкой лодке», — сказал он.

Ранее лесные пожары в Анталье подобрались к отелям с российскими туристами. Отдыхающие жалуются на сильный дым.

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