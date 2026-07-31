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20:45, 31 июля 2026 (обновлено: 20:52, 31 июля 2026)Экономика

Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион

Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на Курганскую область
Полина Кислицына (Редактор)

Смерч с крупным градом обрушился на Курганскую область. Внимание на удар стихии в российском регионе обратил Telegram-канал «ЧП Курган».

На записи жителя деревни Большой Беркут Далматовского округа можно заметить, как огромная движущаяся воронка поднимается высоко к небу. Почти сразу после начала съемки пошел град. На опубликованном на канале снимке видно, что в Далматовском округе размер выпавших градин был сопоставим с куриным яйцом. «Таким камнем и голову может пробить», — отметил один из комментаторов.

В минувший вторник, 28 июля, крупным градом размером с перепелиное яйцо завалило Москву и Московскую область.

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