Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион

Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на Курганскую область

Смерч с крупным градом обрушился на Курганскую область. Внимание на удар стихии в российском регионе обратил Telegram-канал «ЧП Курган».

На записи жителя деревни Большой Беркут Далматовского округа можно заметить, как огромная движущаяся воронка поднимается высоко к небу. Почти сразу после начала съемки пошел град. На опубликованном на канале снимке видно, что в Далматовском округе размер выпавших градин был сопоставим с куриным яйцом. «Таким камнем и голову может пробить», — отметил один из комментаторов.

В минувший вторник, 28 июля, крупным градом размером с перепелиное яйцо завалило Москву и Московскую область.