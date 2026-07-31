Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 31 июля 2026 (обновлено: 21:02, 31 июля 2026)Россия

Появилась информация о пропавшем заслуженном преподавателе МГУ

Тело заслуженного преподавателя МГУ Кржевова нашли на озере Селигер
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тело заслуженного преподавателя Московского государственного университета (МГУ) Владимира Кржевова нашли в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Недалеко от санатория нашли тело», — сказал собеседник агентства. В оперативных службах уточнили, что тело было найдено на озере Селигер.

Об исчезновении Кржевова в Тверской области стало известно ранее 31 июля. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщал, что на месте пропажи преподавателя ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.

Затем Telegram-канал «112» сообщил, что Кржевов утонул в районе озера Селигер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    В МИД заявили о подготовке Европы к войне с Россией
    Появилась информация о пропавшем заслуженном преподавателе МГУ
    Звезда «СашиТани» раскрыла секрет счастливых отношений
    Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok