Появилась информация о пропавшем заслуженном преподавателе МГУ

Тело заслуженного преподавателя Московского государственного университета (МГУ) Владимира Кржевова нашли в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Недалеко от санатория нашли тело», — сказал собеседник агентства. В оперативных службах уточнили, что тело было найдено на озере Селигер.
Об исчезновении Кржевова в Тверской области стало известно ранее 31 июля. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщал, что на месте пропажи преподавателя ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.
Затем Telegram-канал «112» сообщил, что Кржевов утонул в районе озера Селигер.