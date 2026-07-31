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21:36, 31 июля 2026 (обновлено: 21:39, 31 июля 2026)Бывший СССР

Украинские генералы начали уходить со службы после отставки Сырского

РИА Новости: Украинские генералы уходят со службы после отставки Сырского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

После того как Александра Сырского отправили в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сразу несколько украинских генералов приняли решение уйти со службы и посвятить себя научной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о бывшем заместителе Сырского Андрее Лебеденко и бывшем начальнике тыла ВСУ Владимире Карпенко. «Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почетную пенсию и развивать украинскую военную науку», — поделился он.

Отмечается, что Карпенко сейчас находится в военном госпитале в Киеве и рассматривает возможность оформить инвалидность 2-й категории.

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил одного из ближайших к Сырскому генералов — Александра Грузевича.

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