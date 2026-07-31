Российское посольство пообещало помочь матери убитых брата и сестры в Таиланде

Российское посольство в Таиланде поможет матери убитых брата и сестры Назимовых

Российское посольство в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых, рассказали в дипмиссии. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, дипломаты помогут матери Романа и Дианы — Зарине Назимовой. В чем именно будет заключаться содействие, он не уточнил.

«Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — пообещал он.

Ранее похитители детей из России в Таиланде признались в расправе над ними. О пропаже брата и сестры Назимовых, эмигрировавших из России в Таиланд около пяти лет назад, стало известно 26 июля.