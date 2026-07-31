Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:46, 31 июля 2026 (обновлено: 20:53, 31 июля 2026)Экономика

Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди

Жильцов дома в Балашихе оставили без крыши после капремонта
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Жильцов многоквартирного дома в Балашихе оставили без крыши в дожди. Бригада разобрала кровлю во время капремонта и не доделала работу, пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет о доме № 8 в микрорайоне Дзержинского. Ремонт начался 28 июня, во время него рабочие разобрали часть кровли, подняли стройматериалы наверх и накрыли вскрытый участок тентом. После этого бригада уехала и не вернулась. Вскоре тент порвало ветром, и теперь при дождливой погоде вода заливает чердак и попадает в квартиры. По словам жильцов, из-за жидкости на потолке квартир на верхнем этаже появились трещины, оказались повреждены стены, полы и мебель. Кроме того, перед подъездом сверху падают куски кровли.

Работы заказало ООО «ФСК Новый проект». В ответ на жалобы жильцов представители организации либо отрицают вину, либо не отвечают на звонки. Собственники обратились в прокуратуру, Следственный комитет и управляющую компанию «Град+сервис», однако крышу до сих пор не закрыли. Жильцы собираются провести работы за свой счет, чтобы предотвратить разрушение дома.

Ранее сообщалось, что кладовки и паркинг нового жилого комплекса в Москве затопило фекалиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Появилась информация о пропавшем заслуженном преподавателе МГУ
    Звезда «СашиТани» раскрыла секрет счастливых отношений
    Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok