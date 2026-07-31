Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди

Жильцов дома в Балашихе оставили без крыши после капремонта

Жильцов многоквартирного дома в Балашихе оставили без крыши в дожди. Бригада разобрала кровлю во время капремонта и не доделала работу, пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет о доме № 8 в микрорайоне Дзержинского. Ремонт начался 28 июня, во время него рабочие разобрали часть кровли, подняли стройматериалы наверх и накрыли вскрытый участок тентом. После этого бригада уехала и не вернулась. Вскоре тент порвало ветром, и теперь при дождливой погоде вода заливает чердак и попадает в квартиры. По словам жильцов, из-за жидкости на потолке квартир на верхнем этаже появились трещины, оказались повреждены стены, полы и мебель. Кроме того, перед подъездом сверху падают куски кровли.

Работы заказало ООО «ФСК Новый проект». В ответ на жалобы жильцов представители организации либо отрицают вину, либо не отвечают на звонки. Собственники обратились в прокуратуру, Следственный комитет и управляющую компанию «Град+сервис», однако крышу до сих пор не закрыли. Жильцы собираются провести работы за свой счет, чтобы предотвратить разрушение дома.

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