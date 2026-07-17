Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 17 июля 2026Экономика

Кладовки жителей нового столичного ЖК затопило фекалиями

Кладовки и паркинг жителей ЖК «Прокшино» в столице затопило фекалиями
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам»

Кладовки и паркинг жителей нового московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в столице затопило фекалиями, сообщает Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам».

Сообщается, что в доме аварийная ситуация с разливом фекалий, антисанитария, при этом, по словам жителей, управляющая компания (УК) и застройщик «А101» игнорируют их обращения.

Отмечается, что собственники получили ключи от квартир только в мае 2026 года.

Ранее жители одного из жилых комплексов (ЖК) Казани пожаловались, что из кранов в квартирах на протяжении трех месяцев регулярно льется рыжая вода с запахом фекалий и неприятным привкусом. Роспотребнадзор выявил повышенный уровень содержания железа в воде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России началась распродажа заправок. Что сейчас происходит на топливном рынке и сколько стоит самая дешевая АЗС?
    В России высказались о влиянии отставки министра обороны Украины на ход СВО
    Критиковавший СВО юрист Ремесло задержан
    Охранник базы отдыха на Камчатке пропал без вести
    Vk.ru стал основным адресом для пользователей соцсети «ВКонтакте»
    Китай предъявил высокий спрос на пять видов российской агропродукции
    Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
    Мостовой дал совет Головину по продолжению карьеры
    В России отреагировали на попытки Украины создать второй фронт в Африке
    Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok