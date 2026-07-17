Кладовки жителей нового столичного ЖК затопило фекалиями

Кладовки и паркинг жителей ЖК «Прокшино» в столице затопило фекалиями

Кладовки и паркинг жителей нового московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в столице затопило фекалиями, сообщает Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам».

Сообщается, что в доме аварийная ситуация с разливом фекалий, антисанитария, при этом, по словам жителей, управляющая компания (УК) и застройщик «А101» игнорируют их обращения.

Отмечается, что собственники получили ключи от квартир только в мае 2026 года.

Ранее жители одного из жилых комплексов (ЖК) Казани пожаловались, что из кранов в квартирах на протяжении трех месяцев регулярно льется рыжая вода с запахом фекалий и неприятным привкусом. Роспотребнадзор выявил повышенный уровень содержания железа в воде.