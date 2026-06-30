Рыжая вода с запахом фекалий полилась из кранов в российском городе

Жители ЖК в Казани пожаловались на льющуюся три месяца рыжую воду с запахом фекалий

Жители одного из ЖК Казани пожаловались, что из кранов в квартирах на протяжении трех месяцев регулярно льется рыжая вода с запахом фекалий и неприятным привкусом. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Shot проверка».

Речь идет о жилом комплексе «XXI век». По словам собственников квартир, расположенных по адресу улица Альберта Камалеева, 34А, 34Б и 34В, из-за серьезного загрязнения воды фильтры выходят из строя через неделю, а также страдает сантехника и бытовая техника. Помимо этого, после стирки портится одежда. Многим из них приходится тратиться на покупку питьевой воды.

После жалоб жителей Казани Роспотребнадзор взял пробы воды в одной из квартир дома 34А и выявил превышение по содержанию железа и по мутности. Запах металла специалисты оценили в три балла, тогда как допустимыми считаются два. В ведомстве объявили предостережение управляющей компании, которая обслуживает ЖК, однако, утверждают жильцы, решить проблему это не помогло — организация закрывает все обращения и не предпринимает никаких действий.

В местном водоканале, в свою очередь, людей заверили, что поставляют воду нормального качества.

Ранее жители нового ЖК в Самаре пожаловались на фекальный потоп, который произошел по вине застройщика.