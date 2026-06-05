Фекальный потоп устроил застройщик в новом ЖК в российском городе

Жители ЖК в Самаре пожаловались на фекальный потоп из-за застройщика

Жители нового жилого комплекса (ЖК) в Самаре пожаловались на фекальный потоп, который произошел по вине застройщика. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о 26-этажном жилом комплексе «Король Лев» от компании «Берег» на Московском шоссе. Жильцы утверждают, что проблемы начались после того, как застройщик захотел переделать часть непроданных трехкомнатных квартир в «однушки» и «двушки» и стал менять планировки и инженерные коммуникации, однако не довел работу до конца. В результате после проведения части работ канализация потекла — зловонные воды стали попадать в квартиры и коридор второго этажа.

На записи, снятой одним из собственников, можно увидеть залитый пол в его квартире, а также «полосу препятствий» из фекалий в коридоре. «Вот она (канализация) здесь протекает. Дышать невозможно. А это какула», — продемонстрировал масштабы затопления мужчина.

Помимо этого, управляющая компания в ЖК «Король Лев» отключила грузовые лифты и установила на фасадах лебедки со строительными люльками. Для жильцов при этом выставили прайс за подъем материалов. Жильцы также отмечают, что строительный мусор систематически не вывозят, и территория постепенно превращается в свалку.

В данный момент собственники пытаются сменить «управляйку», а прокуратура пообещала разобраться в происходящем в доме.

Накануне стало известно, что квартиру в Петербурге дважды за неделю затопило фекалиями.