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17:29, 5 июня 2026Экономика

Фекальный потоп устроил застройщик в новом ЖК в российском городе

Жители ЖК в Самаре пожаловались на фекальный потоп из-за застройщика
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жители нового жилого комплекса (ЖК) в Самаре пожаловались на фекальный потоп, который произошел по вине застройщика. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о 26-этажном жилом комплексе «Король Лев» от компании «Берег» на Московском шоссе. Жильцы утверждают, что проблемы начались после того, как застройщик захотел переделать часть непроданных трехкомнатных квартир в «однушки» и «двушки» и стал менять планировки и инженерные коммуникации, однако не довел работу до конца. В результате после проведения части работ канализация потекла — зловонные воды стали попадать в квартиры и коридор второго этажа.

На записи, снятой одним из собственников, можно увидеть залитый пол в его квартире, а также «полосу препятствий» из фекалий в коридоре. «Вот она (канализация) здесь протекает. Дышать невозможно. А это какула», — продемонстрировал масштабы затопления мужчина.

Помимо этого, управляющая компания в ЖК «Король Лев» отключила грузовые лифты и установила на фасадах лебедки со строительными люльками. Для жильцов при этом выставили прайс за подъем материалов. Жильцы также отмечают, что строительный мусор систематически не вывозят, и территория постепенно превращается в свалку.

В данный момент собственники пытаются сменить «управляйку», а прокуратура пообещала разобраться в происходящем в доме.

Накануне стало известно, что квартиру в Петербурге дважды за неделю затопило фекалиями.

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