Квартиру в Петербурге затопило фекалиями

Житель Петербурга пожаловался, что в его квартире на протяжении более чем недели продолжается фекальный потоп. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».
Инцидент произошел в Пушкинском районе города в доме, расположенном по адресу Красносельское шоссе, 31. «Происходит затопление квартиры нечистотами через унитаз. Я сегодня (4 июня) утром заехал в квартиру, проблема не устранена. Все продолжается в том же духе. Еще хуже стало. Я не стал даже переодеваться, невозможно там находиться», — посетовал владелец квартиры.
По его словам, ходить по квартире сейчас можно лишь в резиновых сапогах. Мужчина также рассказал, что пока в ней никто не живет. Он планировал сделать в квартире ремонт, чтобы заехать туда с женой и четырьмя детьми.
Петербуржец добавил, что два дня назад сотрудники водоканала устранили засор, однако проблема вернулась вновь, и 4 июня процедуру пришлось повторить. Вернутся потопы или нет, остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что многоквартирный дом в Волгодонске утонул в фекалиях.