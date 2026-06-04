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17:49, 4 июня 2026Экономика

Квартиру в Петербурге затопило фекалиями

Петербуржец пожаловался на фекальный потоп в течение недели в квартире
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Житель Петербурга пожаловался, что в его квартире на протяжении более чем недели продолжается фекальный потоп. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Инцидент произошел в Пушкинском районе города в доме, расположенном по адресу Красносельское шоссе, 31. «Происходит затопление квартиры нечистотами через унитаз. Я сегодня (4 июня) утром заехал в квартиру, проблема не устранена. Все продолжается в том же духе. Еще хуже стало. Я не стал даже переодеваться, невозможно там находиться», — посетовал владелец квартиры.

По его словам, ходить по квартире сейчас можно лишь в резиновых сапогах. Мужчина также рассказал, что пока в ней никто не живет. Он планировал сделать в квартире ремонт, чтобы заехать туда с женой и четырьмя детьми.

Петербуржец добавил, что два дня назад сотрудники водоканала устранили засор, однако проблема вернулась вновь, и 4 июня процедуру пришлось повторить. Вернутся потопы или нет, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом в Волгодонске утонул в фекалиях.

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