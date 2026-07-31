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Забота о себе
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20:34, 31 июля 2026Забота о себе

Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость

Нарколог Чернышова: На начальной стадии алкоголизма меняется внешность
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Психиатр-нарколог Мирослава Чернышова назвала способы распознать развивающуюся зависимость от спиртного. Признаки алкоголизма она назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

«В первую очередь обращает на себя определенная внешность (...) Отечность лица, покраснение кожи (особенно щек и носа), сосудистые звездочки, тусклый или желтоватый оттенок кожи, ранние морщины, потеря упругости кожи», — раскрыла нарколог первый признак зависимости от спиртного.

Врач добавила, что при алкоголизме у человека также могут появиться тремор рук, потливость, ухудшение качества сна, а также проблемы с памятью и концентрацией внимания.

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Чернышова отметила, что у человека с зависимостью от алкоголя меняется и поведение. По словам врача, он начинает искать поводы для употребления спиртного и не может остановиться, когда пьет алкоголь. Еще один признак алкоголизма — это то, что человеку начинает требоваться все больше и больше спиртного, чтобы достичь опьянения.

Нарколог подчеркнула, что со временем алкоголизм приводит к тому, что человек выпадает из привычного круга общения. «Появляется приоритет алкоголя: деньги и время тратятся на спиртное в ущерб другим сферам жизни, включая семью и детей», — уточнила доктор.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович предупредила, что употребление спиртного в качестве средства от стресса может быть опасным признаком. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.

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