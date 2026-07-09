Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 9 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости

Нарколог Касперович: Если человек пьет от стресса, это может быть признаком алкоголизма
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Teerapong Visedputtasad / Shutterstock / Fotodom

Врач психиатр-нарколог Мария Касперович назвала тревожный признак, указывающий на появление алкогольной зависимости. На какие изменения нужно обращать внимание, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, если несколько раз использовать спиртное для снятия напряжения после тяжелого дня, то мозг начнет воспринимать его как самый легкий способ справиться с негативными эмоциями. Со временем такая привычка закрепляется, а алкоголь превращается не в развлечение, а в способ «отключить голову». «Человек думает, что избавляется от негатива. На самом деле он снижает чувствительность всей эмоциональной системы», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Касперович отметила, что особенно часто подобная модель встречается у внешне благополучных людей, которые успешно работают и заботятся о семье, но постоянно живут в напряжении. По ее словам, тревожным сигналом становится ситуация, когда человек пьет не для веселья или общения, а чтобы перестать чувствовать стресс и переживания. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева назвала употребление алкоголя перед сном одной из самых вредных привычек. По ее словам, это приводит к тому, что по ночам организм не восстанавливается, а устраняет последствия от спиртного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств
    Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости
    Москвичам отсоветовали садиться за руль
    Отца российского экс-полицейского нашли без признаков жизни после стрельбы по родне
    Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы
    Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона
    В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов
    Парам подсказали три неочевидных способа укрепить отношения
    Ольга Бузова снялась топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok