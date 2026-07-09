Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости

Нарколог Касперович: Если человек пьет от стресса, это может быть признаком алкоголизма

Врач психиатр-нарколог Мария Касперович назвала тревожный признак, указывающий на появление алкогольной зависимости. На какие изменения нужно обращать внимание, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, если несколько раз использовать спиртное для снятия напряжения после тяжелого дня, то мозг начнет воспринимать его как самый легкий способ справиться с негативными эмоциями. Со временем такая привычка закрепляется, а алкоголь превращается не в развлечение, а в способ «отключить голову». «Человек думает, что избавляется от негатива. На самом деле он снижает чувствительность всей эмоциональной системы», — объяснила специалистка.

Касперович отметила, что особенно часто подобная модель встречается у внешне благополучных людей, которые успешно работают и заботятся о семье, но постоянно живут в напряжении. По ее словам, тревожным сигналом становится ситуация, когда человек пьет не для веселья или общения, а чтобы перестать чувствовать стресс и переживания. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева назвала употребление алкоголя перед сном одной из самых вредных привычек. По ее словам, это приводит к тому, что по ночам организм не восстанавливается, а устраняет последствия от спиртного.