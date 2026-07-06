Раскрыта самая вредная привычка перед сном

Невролог Мамадалиева назвала поздний ужин самой вредной привычкой перед сном

Невролог Миляуша Мамадалиева заявила, что поздний прием пищи приводит к ухудшению качества сна. Такое мнение она выразила в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач назвала поздний ужин самой вредной привычкой перед сном, мешающей полноценному ночному отдыху. Она уточнила, что особенно опасно, если человек предпочитает вечером есть тяжелую жирную или сладкую пищу в сочетании с алкоголем.

По словам Мамадалиевой, на сытый желудок заснуть сложнее из-за того, что при переваривании тяжелой пищи возрастает нагрузка на печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему. «Организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность», — подчеркнула специалистка.

Кроме того, как отметила невролог, когда человек ложится в постель с полным желудком, соляная кислота может попасть в пищевод. Это спровоцирует приступ изжоги и раздражение слизистой, что при регулярном повторении повышает риск развития хронических заболеваний, предупредила она.

Мамадалиева добавила, что сладости, съеденные поздно вечером, могут стать причиной ночных кошмаров и частых пробуждений среди ночи.

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