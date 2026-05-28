05:23, 28 мая 2026

Врач назвала способ побороть бессонницу без лекарств

Врач Магомедова: Справиться с бессонницей поможет правильная подготовка ко сну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Людям, страдающим бессонницей, может помочь правильная подготовка ко сну. Способ побороть бессонницу без лекарств назвала врач-сомнолог Карема Магомедова в интервью РИА Новости.

«С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь», — сказала она.

По ее словам, для хорошего сна следует просыпаться и ложиться в одно и то же время, проветривать комнату перед сном, а также обеспечить себе полную темноту и тишину. За час до сна лучше отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодным. В борьбе с бессонницей также не следует пренебрегать дыхательными упражнениями и медитацией.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова назвала главные причины участившихся жалоб на бессонницу. По ее словам, это связано с изменением образа жизни: люди позже ложатся, больше времени проводят перед экранами и остаются на связи практически круглосуточно.

