Раскрыта реакция в Киеве на российский удар возмездия

Экс-премьер Украины Азаров: Российский удар возмездия вызвал панику в Киеве

Российский удар возмездия и заявление Министерства иностранных дел (МИД) РФ о планах атак на объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве вызвали панику в украинской столице. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Он прокомментировал попытки Киева преуменьшить эффективность российского оружия. «Я знаю, что паника там приличная возникла. Но раз паника, значит, паника на пустом месте не может быть», — высказался Азаров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку. 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины.