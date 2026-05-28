07:16, 28 мая 2026

Обнаружен способ повысить эффективность лечения одного из самых опасных видов рака

NC: Синтетический аналог витамина D усиливает терапию рака поджелудочной железы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sumroeng chinnapan / Shutterstock / Fotodom

Ученые сообщили о первых успешных результатах применения аналога витамина D против рака поджелудочной железы. Исследование опубликовано в Nature Cancer (NC).

В клиническом испытании приняли участие 36 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Одни получали стандартную химиотерапию, а другие — химиотерапию вместе с препаратом парикальцитолом, синтетическим аналогом витамина D. Оказалось, что такое сочетание безопасно и помогает ослаблять защитную среду вокруг опухоли.

Речь идет о плотной ткани из фибробластов, которая окружает опухоль и мешает лекарствам и иммунным клеткам проникать внутрь. Исследователи выяснили, что парикальцитол снижал активность этих клеток и одновременно увеличивал проникновение T-клеток в опухоль. Это потенциально делает рак более уязвимым для лечения.

Хотя исследование было небольшим и не предназначалось для оценки эффективности терапии, результаты оказались многообещающими. Частичный ответ на лечение наблюдался у 42 процентов пациентов, получавших аналог витамина D, против 9 процентов в группе плацебо. Кроме того, у части пациентов болезнь не прогрессировала в течение года.

Авторы подчеркивают, что пока рано говорить о новом стандарте лечения. Однако работа впервые подтвердила на пациентах, что аналоги витамина D способны «перепрограммировать» микросреду опухоли и снижать ее устойчивость к терапии.

Ранее стало известно, что курение и употребление алкоголя являются причинами трети случаев рака.

