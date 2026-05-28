08:22, 28 мая 2026

Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

Аналитик Горбунова: Спрос на наличные доллары обусловлен приближением отпусков
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ажиотажный спрос россиян на доллары в обменниках в конце мая во многом обусловлен приближением летнего сезона отпусков. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова, ее слова приводит «Прайм».

С учетом затяжного укрепления рубля россияне поспешили приобрести доллары, пока российская валюта не начала вновь слабеть. Досрочное возвращение Министерства финансов (Минфина) на валютный рынок и снижение ставок по рублевым вкладам подтолкнули часть граждан к покупке иностранной валюты.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?
21 мая 2026

В сезон отпусков, пояснила аналитик, наличные доллары нужны гражданам, чтобы без проблем оплачивать товары и услуги за рубежом с учетом множества проблем с оплатой банковскими картами на фоне западных санкций. «Выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники», — констатировала Горбунова.

По данным крупных российских банков, всплеск интереса граждан к иностранной валюте пришелся на конец мая. С весны спрос на наличные доллары вырос в 1,5-2 раза. В настоящее время доллар торгуется примерно по 70,9 рубля. Ряд экспертов полагает, что это пик укрепления российской валюты. Ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится, отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. В июне-августе, спрогнозировала она, курс американской валюты достигнет 72-76 рублей.

