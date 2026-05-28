09:09, 28 мая 2026

Всех отслуживших немцев захотели поставить под ружье

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Министерство обороны Германии подготовило законопроект, позволяющий возобновить обязательные учения для резервистов. Об этом пишет Der Spiegel.

По плану, все мужчины и женщины в возрасте до 45 лет, отслужившие в бундесвере по добровольному призыву менее года, будут обязаны участвовать в регулярных военных сборах. Те же, кто отслужил более года, а также кадровые резервисты, будут призываться на сборы до 65 лет.

Законопроект планируется принять уже этим летом. В пояснительной записке к документу говорится, что обязательные учения крайне необходимы для обеспечения «надежной доступности резерва», который имеет большое значение для национальной безопасности и устойчивости общества. Издание отмечает, что министр обороны ФРГ Борис Писториус стремится достичь своей амбициозной цели — увеличить численность бундесвера до 265 000 военнослужащих действительной службы и 200 000 резервистов к середине 2030-х годов.

Сейчас в резерве бундесвера числится около 60 000 человек. Каждый третий боец уже старше 50 лет.

В 2025 году генеральный инспектор Карстен Бройер заявлял, что, учитывая обязательства в рамках НАТО, бундесверу нужно не менее 460 тысяч активных военных и резервистов. При этом, по его словам, войска должны достигнуть состояния полной боеготовности к 2029 году. Он обосновал это якобы угрозой со стороны Москвы.

