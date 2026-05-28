Китай обвинил европейскую страну в провокационных действиях

10:15, 28 мая 2026Мир

Китай обвинил Нидерланды в провокациях у Парасельских островов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Китай обвинил Нидерланды в провокационных действиях после инцидента в Южно-Китайском море. Голландский фрегат HNLMS De Ruyter столкнулся с китайскими военными у спорных Парасельских островов (китайское название Сиша), сообщает Politico.

Пресс-секретарь Южного командования Военно-морских сил Китая Чжай Шичэнь заявил, что китайские силы применили предупреждения и средства радиоэлектронной борьбы после того, как голландский корабль «незаконно вторгся» в территориальные воды. Он также обвинил Нидерланды в подрыве региональной стабильности.

В Министерстве обороны Нидерландов отвергли китайские обвинения. Там подчеркнули, что фрегат действовал в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву. Голландская сторона заявила, что нахождение корабля в регионе направлено на укрепление связей с партнерами. Официальный Амстердам отказался раскрывать оперативные детали инцидента.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

