Бывший СССР
28 мая 2026

На главную площадь Еревана вывели военную технику

В Ереване на парад вывели европейскую военную технику
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Caucasian Bureau || Кавказское бюро»

На парад по случаю Дня Республики Армения вывели европейскую военную технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Кавказское бюро».

«На параде в Ереване представлена современная военная техника», — говорится в сообщении. Как отметили авторы канала, в частности, на главную площадь столицы республики выехали французские бронемашины Bastion.

28 мая страна отмечает годовщину образования Первой Республики Армения, появившейся в 1918 году.

Ранее стало известно, что Армения получила от Ирана новые системы противовоздушной обороны AD-08 Majid. Страна стала первым известным иностранным оператором данной установки.

