12:42, 28 мая 2026Экономика

Миру спрогнозировали рекордный рост газовых инвестиций из-за войны в Иране

МЭА: Мировые траты на газовые проекты достигнут 10-летнего максимума в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom

По итогам этого года мировые расходы на реализацию проектов по добыче природного газа достигнут 10-летнего максимума на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за войны в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Подобной динамике во многом поспособствует затяжная блокировка Ормузского пролива Ираном и США, утверждают аналитики. Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии уже привело к стремительному удорожанию нефти и газа. В среднесрочной перспективе сырьевые котировки вряд ли вернутся к докризисным уровням, полагают в отраслевом агентстве.

На этом фоне мировые энергогиганты резко наращивают вложения в перспективные газовые проекты в других регионах. Это необходимо ради снижения зависимости глобального энергорынка от поставок через Ормузский пролив, отмечают в МЭА. По итогам 2026 года, как ожидается, инвестиции в подобного рода проекты вырастут более чем на 10 процентов и достигнут 330 миллиардов долларов, заключается в отчете организации.

Одним из таких проектов является нефтепровод «Запад — Восток», реализацией которого Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Ранее правительство Объединенных Арабских Эмиратов поручило ускорить ввод в эксплуатацию этого трубопровода и завершить его строительство в следующем году. Реализация проекта позволит местным экспортерам использовать обходной путь для доставки сырья на глобальный энергорынок вместо использования акватории Ормузского пролива.

