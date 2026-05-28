Страна БРИКС резко нарастила импорт российской сельхозпродукции

«Известия»: Импорт российских сельхозтоваров Китаем вырос почти на 40 процентов

За четыре первых месяца 2026 года импорт Китаем российской сельскохозяйственной продукции вырос на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг четырех миллионов тонн. Эти выводы аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка процитировали «Известия».

Предполагается, что если такую динамику удастся сохранить в течение всего года, то объем российских поставок на рынок КНР имеет все шансы дойти до исторического максимума.

Как выяснили эксперты, в первую тройку российского агроэкспорта в Китай вошли мороженый минтай, сырое рапсовое масло и крабы. Кроме того, КНР предъявляет большой спрос на российские семена льна, соевые бобы, треску, сушеный горох, сырое подсолнечное масло, рапсовый жмых и рыбную муку.

Причину роста поставок объясняют динамично развивающейся экономикой Китая и его емким внутренним рынком.

По данным Рыбного союза, с января по апрель 2026 года экспорт российской рыбы и морепродуктов в Китай вырос на 13 процентов в физическом и на 46 процентов в денежном выражении. Речь идет о 550 тысячах тонн, за которые КНР заплатила 1,6 миллиарда долларов.