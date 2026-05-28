14:48, 28 мая 2026Россия

В Госдуме назвали виновных в инцидентах с направляющимися на Россию дронами в Прибалтике

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал виновных в инцидентах с направляющимися атаковать Россию украинскими дронами в Прибалтике, отметив, что эти государства сами виноваты в этом. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории, это неизвестно. Вся их обеспокоенность нам совершенно не важна, они сами себе нагадили в данном случае», — обозначил Колесник.

Парламентарий добавил, что Россия в данной ситуации защищает собственные территории, уничтожая беспилотники на подлете к границам страны, и продолжит это делать, «даже если обломки в соседних странах».

«При этом другие страны НАТО, не прибалтийские страны, действительно могут быть недовольны сложившейся ситуацией с дронами. Однако на Западе, как обычно, вместо того чтобы разобраться в происходящем по-настоящему, они предпочитают обвинить Россию», — заключил Колесник.

Ранее в Кремле сделали заявление о подготовке ударов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России через страны Прибалтики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, реакцию Москвы формулируют военные.

Позднее сообщалось, что в странах Прибалтики испугались возможной атаки беспилотных летательных аппаратов и задумались о создании бомбоубежищ. Отмечается, что растущая тревога отразилась на балтийских рынках недвижимости.

