Тревел-блогер описал одно место в России фразой «ощущение, что стоишь на краю мира»

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал на плато Путорана в Красноярском крае и пришел в восторг. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этом месте нет Wi-Fi и комфортных условий, к которым привык городской человек. «Зато есть вещь, которую невозможно купить, скачать или подписаться. Ощущение, что стоишь на краю мира, который выглядит точно так же, как двести пятьдесят миллионов лет назад», — такой фразой описал увиденное путешественник.

Еремин добавил, что вода на плато Путорана — главный архитектор. Она прорезала в базальте каньоны, заполнила тектонические разломы и создала систему из двадцати пяти тысяч озер. По его словам, прозрачность воды в озерах Лама и Кета — одиннадцать метров.

«Стоишь над обрывом, смотришь вниз и видишь дно так отчетливо, что кажется, глубина по колено. А потом понимаешь, что до дна десятки метров чистейшей ледниковой воды», — поразился блогер.

Он также рассказал, что добраться на плато Путорана можно на вертолете из Норильска или на катере по озеру Лама. Дорог и связи в этом месте нет, навигатор тоже не работает.

«Это не тот туризм, где утром шведский стол, а вечером — бассейн на крыше. Это экспедиция. Рюкзак, палатка, медвежьи следы на берегу, ужин из только что пойманного тайменя и ночное небо, в котором невероятное количество звезд», — заключил автор.

