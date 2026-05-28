16:34, 28 мая 2026

Рост экономики США оказался слабее спрогнозированного

Экономика США, по уточненным данным, выросла в I квартале на 1,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Joseph Sohm / Shutterstock / Fotodom  

Рост американской экономики в январе-марте оказался слабее спрогнозированных аналитиками 2 процентов и такой же первоначальной оценки Минторга США, составив, по уточненным предварительным данным, 1,6 процента. Об этом сообщает Reuters.

Также стало известно о росте числа обращений за пособием по безработице, составившем за неделю 215 тысяч против ожидавшихся 211 тысяч и 210 тысяч за предыдущие семь дней. Всего в США на 16 мая было зарегистрировано 1,786 миллиона безработных.

Базовый ​индекс потребительских расходов также превысил прогноз экономистов в 4,3 процента, достигнув 4,4 процента.

По данным Bloomberg, во втором квартале уверенность руководителей американских компаний в национальной экономике упала с 59 до 47 пунктов, притом что показатель ниже 50 говорит о преобладании негативных реакций над позитивными.

