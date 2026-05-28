Россиянин годами держал рабов на металлобазе

В Мурманской области осудят мужчину, который 13 лет держал рабов на металлобазе

Следователи раскрыли дело о похищении людей и использовании рабского труда в Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

57-летний житель Никеля обвиняется по статьям 126 («Похищение человека») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Предварительно, в период с 2012 по 2025 год он вместе со знакомым принуждал трех человек к работе на металлобазе без оформления трудовых отношений. В случае отказа работников избивали и запирали в подвале.

Дело в отношении предполагаемого рабовладельца направлено в суд. Его сообщник до судебного разбирательства не дожил.

Ранее стало известно, что в Озерском районе Калининградской области 41-летнего мужчину больше двух лет держали в рабстве.