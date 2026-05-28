Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 28 мая 2026Силовые структуры

Россиянин годами держал рабов на металлобазе

В Мурманской области осудят мужчину, который 13 лет держал рабов на металлобазе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Мурманской области»

Следователи раскрыли дело о похищении людей и использовании рабского труда в Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

57-летний житель Никеля обвиняется по статьям 126 («Похищение человека») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Предварительно, в период с 2012 по 2025 год он вместе со знакомым принуждал трех человек к работе на металлобазе без оформления трудовых отношений. В случае отказа работников избивали и запирали в подвале.

Дело в отношении предполагаемого рабовладельца направлено в суд. Его сообщник до судебного разбирательства не дожил.

Ранее стало известно, что в Озерском районе Калининградской области 41-летнего мужчину больше двух лет держали в рабстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok