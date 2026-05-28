Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 28 мая 2026Россия

Российские чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью

Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине с инвалидностью второй группы. Об этом сообщили в Муромском городском суде.

Военнослужащему пришлось в суде доказывать, при каких обстоятельствах он получил ранение, в частности, относится оно к категории «военная травма» или нет.

Как следует из материалов дела, в период с сентября 2022 года по январь 2023 года россиянин принимал участие в СВО как доброволец частной военной компании. Во время проведения боевых действий мужчина получил огнестрельное ранение, вследствие чего ему была присвоена вторая группа инвалидности.

Россиянин официально признан ветераном боевых действий, ему выдано соответствующее удостоверение. Кроме того, он был награжден медалью «За отвагу», что также подтверждает его участие в боевых действиях.

По итогу рассмотрения дела суд встал на сторону военнослужащего. Чиновников обязали назначить участнику СВО ежемесячную выплату с даты его обращения.

Ранее в Нижнем Новгороде чиновники отказали бойцу СВО в выплате материальной помощи в размере 1 миллиона рублей из-за его болезни. Как выяснилось, в период прохождения военной службы он получил заболевание, в результате чего заключением военно-врачебной комиссии был признан негодным к военной службе и исключен из списков части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Финляндии выступил с требованием к России

    Стало известно об аресте директора департамента Минтранса России

    В Нью-Йорке ужесточили борьбу с превышением скорости на дорогах

    Российские чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью

    Самый популярный в мире блогер попробовал гематоген и был раскритикован жителями стран СНГ

    В Крыму рухнула подпорная стена

    Москвичей порадуют бассейнами под открытым небом

    SHAMAN оказался под угрозой исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

    Вернувшемуся из армии Калюжному предрекли рост числа проектов

    Названы причины заподозрить опасный дефицит железа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok