Российские чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью

Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью

Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине с инвалидностью второй группы. Об этом сообщили в Муромском городском суде.

Военнослужащему пришлось в суде доказывать, при каких обстоятельствах он получил ранение, в частности, относится оно к категории «военная травма» или нет.

Как следует из материалов дела, в период с сентября 2022 года по январь 2023 года россиянин принимал участие в СВО как доброволец частной военной компании. Во время проведения боевых действий мужчина получил огнестрельное ранение, вследствие чего ему была присвоена вторая группа инвалидности.

Россиянин официально признан ветераном боевых действий, ему выдано соответствующее удостоверение. Кроме того, он был награжден медалью «За отвагу», что также подтверждает его участие в боевых действиях.

По итогу рассмотрения дела суд встал на сторону военнослужащего. Чиновников обязали назначить участнику СВО ежемесячную выплату с даты его обращения.

Ранее в Нижнем Новгороде чиновники отказали бойцу СВО в выплате материальной помощи в размере 1 миллиона рублей из-за его болезни. Как выяснилось, в период прохождения военной службы он получил заболевание, в результате чего заключением военно-врачебной комиссии был признан негодным к военной службе и исключен из списков части.