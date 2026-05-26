Россия
11:35, 26 мая 2026

Российские чиновники отказали бойцу СВО в выплате из-за его болезни

Елена Торубарова

Фото: Madonova / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде чиновники отказали бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине в выплате материальной помощи в размере 1 миллиона рублей из-за его болезни. Об этом сообщили в Нижегородском районном суде.

Как следует из материалов дела, в период прохождения военной службы россиянин получил заболевание, в результате чего заключением военно-врачебной комиссии был признан негодным к военной службе и исключен из списков части. На этом основании в выплате российские чиновники ему отказали.

Рассмотрев дело, суд встал на сторону военнослужащего. За ним признано право на получение материальной помощи, с регионального министерства социальной политики в пользу истца взыскан 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае чиновники отказались принимать документы на выплату у родителей не вернувшегося с фронта бойца СВО. По итогам разбирательства семье военного выплатили 3 миллиона рублей.

