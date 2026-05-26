Семья назвавшего россиян нищетой сына миллионера разбогатела на СВО

«Газета.ру»: Семья устроившего пьяное ДТП Корнилова заработала на СВО

Семья Сергея Корнилова-младшего, ставшего известным после резонансного пьяного ДТП в Нижнем Новгороде, разбогатела на специальной военной операции (СВО) и контрактах с Минобороны. Об этом стало известно «Газете.ру».

Утром 21 мая сын покойного основателя группы компаний «Луидор», миллионера Сергея Корнилова-старшего попал в аварию за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL. За несколько часов до этого мужчина выложил в соцсети ролик из ресторана. Кроме того, управляя иномаркой, он записал для подписчиков видео, в котором заявил, что «пьян в дупло», и назвал их нищетой. Уже после ДТП Корнилов младший отправился в ресторан, где продолжил пить.

Созданная Корниловым-старшим ГК «Луидор» является одним из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса, в том числе автомобилей скорой помощи, машин для МВД и МЧС, а также школьных автобусов и транспорта для маломобильных граждан. Кроме того, концерн занимается доработкой спецтехники на шасси ГАЗ, КамАЗ и УАЗ, выпуском металлоизделий и продажей. По итогам 2025 года выручка группы компаний превысила 16 миллиардов рублей. При этом отмечается, что формально активы группы «Луидор» сейчас за Корниловыми не числятся.

Как выяснили журналисты, помимо автотехники, еще одним источником заработка семьи стали госконтракты по пошиву военной амуниции. Так, ключевой собственностью Корниловых являлось ООО «Швейное предприятие "Спецпошив"», основанное мачехой Корнилова-младшего Екатериной. Женщина владела компанией до 2023 года.

«Газета.ру» обратила внимание на прямую связь «Спецпошива» и в ходящего в группу «Луидор» предприятия «Завод "Труд"», которое возглавлял Корнилов-старший. О ней также заявлял экс-глава «Военторга» Владимир Павлов, находящийся под арестом по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей при снабжении военных.

При этом финансовая отчетность «Спецпошива» с 2021 года закрыта, так как клиентами компании являются Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Однако известно, что четыре года назад выручка юрлица составила около 200 миллионов рублей. Согласно информации с сайта производителя, у него можно приобрести военные рюкзаки с маскировочными чехлами, военные баулы, чехлы для минометов, РПГ-7, самоходной артиллерийской установки «Акация», танков и средств противовоздушной обороны.

Текущие владельцы «Завод "Труд"» неизвестны. Как и «Спецпошив», предприятие поставляет Минобороны и другим ведомствам вещевую продукцию — в 2021 году его выручка составила 1,3 миллиарда рублей. Журналисты обратили внимание, что директором «Завод "Труд"» с 2012 года является Иван Елесин, сделав на основании этого вывод о сохранении Корниловыми контроля над компанией после смерти Сергея Корнилова-старшего.

25 мая в сети появилось видеообращение Сергея Корнилова-младшего, записанное из рехаба. Он принес извинения за сказанное после аварии, объяснив свои слова воздействием алкоголя. Как выяснилось, сын миллионера оказался в реабилитационном центре не впервые.