12:05, 25 мая 2026Россия

«Искренне сожалею». Сын российского миллиардера, который пьяным устроил массовое ДТП, сделал заявление из рехаба

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова Сергей Корнилов-младший, оказавшийся в центре громкого скандала после пьяного ДТП и оскорблений в адрес россиян, сделал заявление. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал Mash.

Молодой человек сообщил, что сейчас находится в «реабилитационном центре для алкоголиков». По его словам, все, что он наговорил после аварии, он произнес под воздействием алкоголя и на самом деле так не считает. Также Корнилов-младший принес извинения.

Искренне сожалею о содеянном. Еще раз прошу извинений

Сергей Корниловсын российского миллиардера

По информации Mash, Корнилов-младший уже не первый раз оказывается в рехабе.

Нижегородский мажор устроил массовую аварию, будучи «пьян в дупло»

21 мая Корнилов-младший угодил в громкий скандал. На Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде молодой человек за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL не справился с управлением и спровоцировал ДТП — его машина столкнулась с двумя другими авто. Момент аварии попал на видео.

За несколько часов до произошедшего наследник Корнилова делился в социальных сетях роликами из ресторана. На кадрах видно бокал в его руке. Позже он опубликовал видео из автомобиля, на котором заявил, что «пьян в дупло», а своих подписчиков назвал «нищетой».

Кадр: Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Позже в беседе с журналистами юноша заявил, что причиной аварии стал «алкогольный трип». Однако затем он отказался от своих слов. После ДТП он отказался от медицинского освидетельствования и отправился в ресторан, где продолжил пить и вскоре уснул на одном из диванов.

Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой — это я. Мне ***** сколько людей в Нижнем это увидит, мне до *****. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете *****

Сергей Корниловсын российского миллиардера

Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении Корнилова по статье «Хулиганство». В понедельник, 25 мая, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что молодого человека задержали. Во вторник ему должны избрать меру пресечения.

Семья открестилась от оскандалившегося мажора

Сергей является сыном Сергея Александровича Корнилова, возглавлявшего группу компаний «Луидор», которая специализируется на выпуске спецтехники, металлических изделий, а также на реализации и ремонте машин. В августе 2024 года Корнилова-старшего не стало. Он оставил сыну крупное наследство.

Знакомая молодого человека заявила, что Корнилов-младший стал себя вести подобным образом после смерти отца и авария на Похвалинском съезде далеко не первая его выходка.

Мачеха Сергея, комментируя произошедшее, открестилась от него. Женщина рассказала, что не общается с юношей после смерти его отца: «Мы с Сергеем не общаемся после смерти его отца, никакого отношения к нему я не имею! Я его не знаю! Он никакого отношения ко мне не имеет!»

Мать Сергея, в свою очередь, заявила, что не знает, где находится ее сын. Также она не знает, с чем связано его поведение.

