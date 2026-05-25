12:58, 25 мая 2026Мир

В Чехии задержали митрополита Илариона по обвинению в хранении наркотиков
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Митрополита Илариона задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ в Карловых Варах в Чехии. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В тексте заявления сообщается, что 24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований остановки транспортного средства, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу же начали досмотр.

В ходе досмотра в багажном отделении полиция обнаружила «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Представители митрополита подчеркнули, что их состав, происхождение и характер «должны быть установлены только компетентной экспертизой».

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — отреагировал на произошедшее митрополит Иларион.

Представители священнослужителя добавили, что инциденту предшествовал «длительный период давления на митрополита и православную общину в Карловых Варах». Отмечается, что в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения. По оценке защиты, эти угрозы политически окрашены.

В декабре 2024 года Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил освободить митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. После его перевели служить в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

