Тучи комаров атаковали россиян и попали на видео

На Урале тучи комаров атаковали россиян, их сняли на видео

На Урале тучи комаров атаковали россиян. Нашествие насекомых сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На огромное количество вредителей пожаловались жители Челябинской и Свердловской областей. Так, теперь людям невозможно посидеть на берегу озера Тургояк — как только активные движения прекращаются, тут же налетают комары. Причем тучи насекомых летают не только на улице, но и в помещениях, отмечают очевидцы.

В Свердловской области похожая ситуация. Чтобы не стать добычей комаров, жителям российского региона приходится постоянно отмахиваться и находиться в движении.

Ранее о нашествии комаров предупредили и жителей Москвы. Специалисты отметили, что начало лета всегда отличается большим количеством этих насекомых, но дальнейшая их популяция зависит от погоды. Если июнь окажется сухим, их станет меньше, а если влажным — больше.