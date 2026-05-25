Минобороны России подтвердило назначение нового замглавы ведомства

Минобороны России подтвердило назначение Шулики замглавы ведомства

Генерал-полковник Виталий Шулика назначен новым замминистра обороны России. Информацию об этом подтверждают данные, опубликованные на сайте Минобороны России.

«Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник», — говорится в разделе «Руководство».

О перестановках в оборонном ведомстве стало известно 25 мая. Шулика, до этого занимавший должность замминистра внутренних дел, сменил на посту замглавы Минобороны Олега Савельева, который переходит на новую работу.

Шулика являлся заместителем министра внутренних дел с декабря 2017 года. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации, а также отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД. Кроме того, новый замглавы Минобороны проходил службу в подразделениях специальной связи Военно-морского флота.

Ранее стало известно о назначении генерал-полковника Александра Чайко на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Он сменил на посту генерал-полковника Виктора Афзалова.