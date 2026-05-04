Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

Стало известно о назначении Чайко новым главнокомандующим ВКС России

Военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber сообщил о назначении генерал-полковника Александра Чайко новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

До этого пост занимал генерал-полковник Виктор Афзалов. Отмечается, что Чайко уже приступил к выполнению обязанностей. Автор публикации также пожелал новому главкому удачи и терпения.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет. Официально Минобороны не сообщало о новом назначении Чайко. На сайте оборонного ведомства главнокомандующим ВКС значится Виктор Афзалов, в 2023 году сменивший на этой должности Сергея Суровикина.

Ранее стало известно, что генерал-полковника Андрея Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками России. Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе представления нового главнокомандующего отметил, что Мордвичев уже наработал богатый боевой опыт и будет достойно служить в дальнейшем.