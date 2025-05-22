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02:37, 22 мая 2025Россия

Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками

Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Генерал-полковника Андрея Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками России. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил ему штандарт и представил личному составу, передает «Красная звезда».

Белоусов в ходе представления нового главнокомандующего отметил, что Мордвичев уже наработал богатый боевой опыт и будет достойно служить в дальнейшем.

«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции"», — указано в статье.

До этого Мордвичев командовал войсками группировки «Центр», под его руководством военные достигли успехов на СВО. Среди них — освобождение населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались превратить в неприступную крепость.

Предшественник Мордвичева на посту главкома Сухопутными войсками Олег Салюков был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности России.

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