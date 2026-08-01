Двоих россиян заподозрили в госизмене

ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих россиян по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб», — констатировали в ведомстве.

Жителя Рязанской области 1978 года рождения заподозрили в том, что он планировал принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, ради чего смог выйти на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны соседнего государства.

Второй подозреваемый, родившийся в 2001 году, по данным ФСБ, был завербован Службой безопасности Украины и помогал вербовщикам искать людей для совершения диверсий и террористических актов на территории своего региона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, планировавшего теракт против российских военных. Он по инструкции кураторов начал расклеивать листовки и наносить граффити против специальной военной операции.