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10:31, 1 августа 2026 (обновлено: 10:37, 1 августа 2026)Силовые структуры

Двоих россиян заподозрили в госизмене

ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в госизмене
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих россиян по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб», — констатировали в ведомстве.

Жителя Рязанской области 1978 года рождения заподозрили в том, что он планировал принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, ради чего смог выйти на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны соседнего государства.

Второй подозреваемый, родившийся в 2001 году, по данным ФСБ, был завербован Службой безопасности Украины и помогал вербовщикам искать людей для совершения диверсий и террористических актов на территории своего региона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, планировавшего теракт против российских военных. Он по инструкции кураторов начал расклеивать листовки и наносить граффити против специальной военной операции.

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