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11:20, 1 августа 2026 (обновлено: 11:33, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Вован и Лексус объяснили выбор профессии

Вован и Лексус стали пранкерами ради шутки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известные российские пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) объяснили выбор профессии. В интервью РИА Новости они признали, что стали разыгрывать людей по телефону ради шутки.

«Все начиналось еще в середине нулевых. Когда началось развитие IP-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции», — отметили пранкеры, добавив, что происходило это наобум.

При этом свою нынешнюю деятельность Вован и Лексус предпочитают называть пранк-журналистикой, поскольку конечная их цель — добыть важную информацию и «вывести собеседника на чистую воду».

«То, чем мы занимаемся сейчас, — это, скажем, симбиоз комедийного и трагического», — заключили собеседники агентства.

Ранее Вован и Лексус рассказали, какой звонок считают главным в своей карьере. Это был розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в котором он сообщил о финансировании оппозиции.

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