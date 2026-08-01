В России предложили ввести налоговый вычет на лечение животных

Депутат Гусев предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

В России может появиться налоговый вычет на лечение животных. Как сообщает РИА Новости, с предложением ввести такой механизм выступил депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев.

«Домашние питомцы для миллионов россиян — это полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Но суммы там могут быть серьезные — операции, сложная диагностика, реабилитация. Почему бы не дать людям возможность вернуть часть этих расходов через налоговый вычет?» — задался вопросом парламентарий.

Он уточнил, что для получения вычета достаточно было бы предоставить подтверждающие документы о прохождении лечения в ветеринарной клинике и чек об оплате. Сам механизм может быть работать так же, как и в случае с лечением самого человека.

«Эта мера не только поможет владельцам животных, но и поддержит ответственное отношение к питомцам. В конце концов, гуманное отношение к животным — это один из показателей зрелости общества», — заключил депутат.

Ранее о возможности получить налоговый вычет напомнили ипотечникам. За купленную в кредит квартиру семья может вернуть до 1,3 миллиона рублей.