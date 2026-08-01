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12:39, 1 августа 2026 (обновлено: 13:12, 1 августа 2026)Мир

В Турции задержали готовившего покушение на Эрдогана террориста

Турецкие спецслужбы задержали последнего террориста, готовившего покушение на Эрдогана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yagiz Karahan / Reuters

Турецкие спецслужбы задержали последнего террориста, готовившего покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году. Об этом сообщает МВД республики, передает ТАСС.

«Буркай Каратепе, террорист, входивший в группу членов организации ФЕТО, пытавшуюся совершить покушение на нашего президента в Мармарисе во время коварной попытки государственного переворота 15 июля, и находившийся в розыске в течение 10 лет, задержан в городе Афьонкарахисар», — отмечается в заявлении.

В июле стало известно, что запрещенная в Турции организация фетхуллахистов (ФЕТО) неоднократно пыталась организовать покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. Первоначально нападение на главу государства планировалось во время военных учений, однако после того, как спецслужбы выявили подозрительные обстоятельства, участие Эрдогана в мероприятии было отменено.

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