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13:20, 1 августа 2026Россия

Бойцы расчета мобильной огневой группы рассказали о полуторачасовом сне

Бойцы расчета мобильной огневой группы рассказали, что иногда спят по 1,5 часа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Расчеты ПВО иногда спят по полтора-три часа в сутки. Об этом бойцы расчета мобильной огневой группы в составе центра спецназначения «БАРС-Сармат» сообщили военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Один из военнослужащих ответил на вопрос о том, сколько часов в сутки получается поспать. «По-разному. Бывает, полтора часа, бывает, два-три», — рассказал он.

Боец также отметил, что расчеты работают под крышей, поскольку у беспилотников есть тепловизионные камеры, которые улавливают тепло человеческого тела.

Ранее стало известно, что в конструкторском бюро центра специального назначения «Барс-Сармат» разработали аппарат для перехвата ударных и разведывательных БПЛА среднего и дальнего радиуса действия, получивший название «Рита-2». Уточняется, что дрон с тремя двигателями развивает скорость более 340 километров в час.

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