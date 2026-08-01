Генералы ВСУ ушли на пенсию после увольнения Сырского

РИА Новости: Генералы ВСУ уходят на пенсию после увольнения Сырского

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

После смены главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ряд высокопоставленных военных решил уйти со службы и заняться научной деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что службу завершили экс-заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко. Также известно, что Карпенко проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый отстранил одного из ближайших к бывшему главкому украинской армией Александру Сырскому генералов — Александра Грузевича.