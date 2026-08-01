В России взлетел спрос на сапборды «для ленивых»

Shot: Спрос на электрические сапборды в России вырос на 70 процентов

Спрос на электрические сапборды в России вырос на 70 процентов. О взлетевшем интересе к виду водного транспорта «для ленивых» сообщает Telegram-канал Shot.

Потребители все чаще стали выбирать электросапы с мотором, которые позволяют кататься без весла и физических усилий. Стоимость подобных сапов начинается примерно от 40 тысяч и может доходить до 500 — в зависимости от мощности двигателя и запаса хода. Бюджетных моделей хватает примерно на два часа хода, а версии подороже способны работать до шести. Скорость их движения составляет от шести до десяти километров в час.

Для электрических сапов нет отдельного регулирования в России из-за небольшой мощности двигателя и маленькой скорости передвижения. На них не распространяется часть правил, действующих для моторных лодок, и владельцы могут свободно передвигаться по маршрутам, где ходят маломерные суда, что увеличивает риск столкновений и может обернуться ростом числа трагедий на воде.

По данным компании Platforma, продажи сапбордов в России за первые девять месяцев взлетели на 176 процентов, или более чем в 2,5 раза год, к году. Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков добавил, что средний чек на сапборды за январь — сентябрь вырос на 21 процент и достиг 29,5 тысячи рублей.