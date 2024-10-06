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05:11, 6 октября 2024Экономика

В России взлетели продажи сапбордов

«Ъ»: продажи сапбордов в России взлетели на 176% менее чем за год

Фото: Unsplash

Продажи сапбордов в России за первые девять месяцев взлетели на 176 процентов, или более чем в 2,5 раза год, к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, такой ажиотаж обусловлен ранним началом лета в этом году, а также развитием внутреннего туризма. Об этом рассказал гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на сапборды за январь — сентябрь вырос на 21 процент и достиг 29,5 тысячи рублей. В свою очередь в Ozon подчеркнули, что средняя цена сапа на маркетплейсе в 2024 году, напротив, опустилась и составила 12 тысяч рублей против 30 тысяч рублей годом ранее.

В июле стало известно, что россияне начали в 2,5 раза активнее покупать инвентарь для водных видов спорта.

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      Юлия Мискевич
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