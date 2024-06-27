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19:01, 27 июня 2024Моя страна

Россияне бросились скупать товары для водных активностей

Россияне в 2,5 раза чаще стали покупать товары для водных активностей

Фото: Filip Mroz / Unsplash

Россияне начали в 2,5 раза активнее покупать инвентарь для водных видов спорта. Об этом сообщается в исследовании маркетплейса «Мегамаркет», результаты которого поступили в «Ленту.ру».

Согласно данным аналитиков, наиболее популярными оказались товары для активностей, которыми можно заниматься в черте города или окрестностях. Так, в марте-июне россияне активно приобретали доски для плавания и водные лыжи — спрос на них вырос в четыре раза. При этом лидером в этой категории стали сапборды.

В топе также оказались каяки и байдарки, которые в весенне-летнем сезоне 2024 года покупают в три раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, как отмечают эксперты, каяками и байдарками стали активнее интересоваться женщины, в то время как мужчины в два раза чаще покупают аксессуары для дайвинга и подводной охоты.

Кроме того, в ходе исследования выяснились предпочтения по водным видам спорта у разных возрастных категорий. Например, товары для кайтинга (катания по воде с воздушным змеем — прим. «Ленты.ру») больше популярны у людей 18-24 лет, сапборды — у покупателей в возрасте 35-44 лет, а приспособления для виндсерфинга — у аудитории 45-65 лет.

Ранее в июне россияне рассказали, в каких местах больше всего предпочитают устраивать пикники. Выяснилось, что большинство (33 процента) отправляются в лес. При этом на втором месте по популярности оказалась дача (27 процентов), а на третьем — парк (25 процентов).

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      Марк Успенский
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