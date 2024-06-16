Россияне раскрыли любимые места для пикников

33 процента россиян назвали лес любимым местом для проведения пикника

Россияне назвали лес любимым местом для пикников. Такие данные раскрываются в исследовании аналитиков кошелька «ЮMoney» и маркетплейса «Мегамаркет», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Согласно проведенному опросу, большинство респондентов (33 процента) выбирают для отдыха на природе лес, при этом на втором месте по популярности оказалась дача (27 процентов), а на третьем — парк (25 процентов.

Выяснилось, что только 7 процентов опрошенных выходят на пикник во двор, 4 процента отправляются на лужайку возле собственного дома, а еще 4 процента выбираются к воде.

Также аналитики выяснили, что в 2024 году россияне помимо еды чаще всего заказывают для пикника пледы, розжиг для костров, шампуры и решетки. Многие также приобретают для пикника колонку с музыкой, алкогольные напитки, ягоды и фрукты, мяч, бадминтон, термосумки и бокалы.

В апреле сообщалось, что россияне начали активнее покупать мангалы, удочки и палатки. Согласно данным специалистов, жители крупных российских городов на 36 процентов активнее приобретали мангалы в апреле 2024-го по сравнению с предыдущим годом.