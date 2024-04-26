Россияне начали массово запасаться мангалами

Специалисты «Авито» заявили о росте спроса на мангалы в апреле на 36 процентов

Россияне начали активнее покупать мангалы, удочки и палатки. О том, что жители страны массово готовятся к майским праздникам, «Ленте.ру» сообщили представители онлайн-сервиса «Авито».

Так, согласно данным платформы, жители крупных российских городов на 36 процентов активнее покупают мангалы в апреле 2024-го по сравнению с предыдущим годом. При этом специалисты отметили, что небольшие сборные варианты продаются на сайте за 300 рублей.

«Долговечный стационарный вариант скорее подойдет для дачи — средняя цена продажи на платформе 17,4 тысячи рублей. Средняя цена на б/у мангалы в апреле этого года составила 5,2 тысячи рублей», — отметили сотрудники онлайн-сервиса.

Кроме того, популярностью пользуются и удочки — продажи рыболовного инвентаря в апреле выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. «В среднем новая удочка на платформе стоит 2800 рублей, б/у — 2100 рублей. Но иногда можно найти дешевле — новую за 600 рублей, а б/у — за 300 рублей», — говорится в исследовании.

Вдобавок, как сообщают эксперты «Авито», россияне начали планировать ночевки на природе и активнее интересоваться палатками — спрос на них вырос на 12 процентов. Стоимость базовых одноместных вариантов на платформе начинается от 1,3 тысячи рублей, а средний чек в категории многокомнатных палаток составляет 11,4 тысячи за новую и 6,7 тысячи рублей за бывшую в употреблении.

Ранее эндокринолог рассказала, что без вреда для здоровья можно съесть максимум 200 граммов шашлыка за раз. Эксперт призвала россиян не злоупотреблять шашлыками на длинных выходных, поскольку за один прием пищи организм может усвоить не более 30-35 граммов белка.