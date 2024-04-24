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11:49, 24 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали максимально безопасное количество шашлыка

Эндокринолог Островская: без вреда для здоровья можно съесть 200 граммов шашлыка

Фото: PxHere

Без вреда для здоровья можно съесть максимум 200 граммов шашлыка за раз, заявила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. Как не переесть жареного мяса на майских праздниках, врач рассказала «Ленте.ру».

Островская призвала россиян не злоупотреблять шашлыками на длинных выходных, так как за один прием пищи человек в силах усвоить не более 30-35 граммов белка, что эквивалентно 150-200 граммам готового мяса. Излишки же будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация, предупредила врач.

Люди, страдающие от хронических запоров и других проблем с кишечником, например, дисбактериоза, в принципе склонны к образованию токсичных продуктов метаболизма. В большом количестве они могут вызвать головную боль, сонливость, слабость

Елена Островскаяэндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине

Эндокринолог также назвала способ определить индивидуальную безопасную дозу шашлыка. Она посоветовала ориентироваться на собственную ладонь: порция должна помещаться в нее.

Также, как отметила врач, снизить риск белковой интоксикации можно, если есть жаренное на углях мясо вместе с источником клетчатки — зеленью, огурцами, помидорами, болгарским перцем, квашеной капустой. Все эти продукты, по ее словам, облегчают усвоение белка организмом.

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Кроме того, Островская рекомендовала не сочетать шашлык с алкоголем. Лучше всего запивать его простой водой — этот напиток не помешает усвоению белка, объяснила врач. «Также можно вместе с жареным мясом употреблять сухое вино в разумных количествах. А вот сладкие и газированные напитки употреблять с шашлыком категорически нежелательно», — добавила эндокринолог.

Ранее терапевт перечислила симптомы заражения живущими в шашлыке паразитами. По ее словам, при недостаточной кулинарной обработке мяса в организм человека может попасть ленточный червь (бычий цепень). В число симптомов заражения им врач включила появление червей в кале, а также ощущение шевеления в области заднего прохода.

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      Наталья Обрядина
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